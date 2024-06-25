Україна провела обмін полоненими з Росією: скільки українців повернулися додому (фото)

Додому повернулися воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники і не лише вони.

Україна здійснила черговий обмін полоненими. 25 червня додому повернулись 90 українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдома – це не просто слова. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону", – повідомив Зеленський.

Україна повернула з полону 90 захисників Фото: ОП

Кого визволили з полону

Додому повернулися воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники.

Україна повернула з полону 90 захисників Фото: ОП

"Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках", – повідомив президент.

Україна повернула з полону 90 захисників Фото: ОП

Він також наголосив, що робота задля звільнення кожного й кожної триває.

Україна повернула з полону 90 захисників Фото: ОП

"Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог. Дякую нашій команді, яка займається обмінами: Буданов, Єрмак, Малюк, Клименко, Лубінець. Усім партнерам, які допомагають, ОАЕ за сприяння у звільненні цих наших людей. Разом можемо досягати навіть найскладніших результатів", – зазначив президент.

Раніше, 14 червня, Україна повернула тіла 254 полеглих захисників.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про українську жінку, яка понад два роки була у полоні РФ і нарешті побачила сина. Кадри їхньої зустрічі облетіли всю країну! Наталія проходила службу за контрактом в “Азові” з 2017 року, працювала кухарем, пізніше керувала їдальнею. Під час оборони "Азовсталі" вона готувала їжу для захисників під постійними бомбардуваннями.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦІ КАДРИ ОБЛЕТІЛИ ВСЮ КРАЇНУ! Понад 2 роки була в полоні РФ і нарешті побачила сина!

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