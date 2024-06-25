Англія – Словенія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 25 червня у Кельні, початок – о 22:00 за київським часом.

У вівторок, 25 червня, збірні Англії та Словенії позмагаються в матчі заключного третього туру групи C фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок прийматиме "Кельн Штадіон" у Кельні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після двох турів Англія з 4 очками очолює групу C. Далі розташувалися Данія (2), Словенія (2) та Сербія (1).

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Паралельно з матчем Англія – Словенія в іншому поєдинку останнього туру групи C зійдуться Данія та Сербія.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Де дивитися матч Англія – Словенія

В Україні поєдинок Англія – Словенія ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Англія – Словенія

За оцінками нашого партнера-букмекера, безсумнівним фаворитом поєдинку є збірна Англії. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,38. Нічия – 4,90. Виграш словенців стане великою сенсацією – 9,80.

Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до плейоф Євро-2024.

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