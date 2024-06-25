У чому росіяни обігнали ЗСУ: офіцер ТрО назвав переваги ворога

Бійці ЗСУ не отримують зброю у належній кількості, а також втрачають перевагу перед ворогом через те, що командування не аналізує слабкі та сильні сторони бойової тактики, а також не розробляє "план Б".

Про це сказав офіцер Сил територіальної оборони ЗСУ та інструктор мінометників Сергій Молодід в інтерв'ю "Новинарні".

Також, за його словами, російські окупанти вчаться швидше за бійців ЗСУ, адже командування РФ під час навчань оновлює методички та посібники.

За його словами, у "совковій" та авторитарній Росії - інший підхід. Там регулярно видають рекомендації, методички і актуальні посібники із тактики ведення бою.

"Роблять книжечки, в яких розкривають своїм бійцям нашу тактику і рекомендації по протидіях. Противник гнучкий. У них є найманці ПВК, які воюють, як хочуть. У них є цифрові "Мотороли" - звідки вони їх взяли?! FPV-напрямок розвивається просто катастрофічними темпами…", - зазначив інструктор.

Він навів приклад ситуації на напрямку Часового Яру, де українські бійці не отримують зброю у належній кількості. Під час спілкування з командиром мінометної батареї Сергій Молодід дізнався про катастрофічний брак боєприпасів.

"Він каже: "Дайте нам 100 мін на день, і ворог буде зупинений". А знаєш, скільки їм дають? Десять мін на день бою! Як їм виконувати поставлені задачі? Десять мін - це дві-три цілі, не більше", - розповів Молодід.

Ключові фактори для успіху на війні: думка офіцера

За словами інструктора, українські бойові підрозділи потребують аналітики проведених дій. Військовий вважає, що аналізувати бої варто не лише у випадку провалу, а й успіху.

Технології

Також Сергій Молодід зазначив, що росіяни швидко обігнали ЗСУ в IT-рішеннях на фронті.

"У підрозділах уже всі налаштували роботу через Starlink, "Кропиву" (система ситуаційної обізнаності - ред.), стріми, дрони і таке інше. Але хто тепер пам’ятає, що робити, якщо це не працюватиме? Звикати до зручних технологій легко… Ворог знає про цю перевагу. І буде робити дії для того, щоб її нейтралізувати. А що ми робитимемо, коли ворог нейтралізує цю перевагу? От у 2022 році ми мали перевагу в дронах, скидах і "Кропиві". А що зараз? Тепер у росіян перевага по дронах, і свій "Репей" для арти вони вже розробили теж", - пояснив інструктор.

Аналітика

Офіцер пояснив, що ЗСУ втрачають перевагу через те, що не аналізують свої слабкі та сильні сторони, однак все ж є підрозділи, які розробляють "план Б", проте їх мало.

Комунікація командування з підлеглими

Ба більше, черговою проблемою є командування та відсутність кризової комунікації. Військовий припустив, що вище керівництво не хоче слухати та чесно спілкуватися з підлеглими, якщо щось йде не так, адже, за словами офіцера, бійці бояться доводити начальникам погані новини.

"Менталітет, не бажання вчитись, визнавати помилки, совкові традиції - причини, чому аналіз проведених дій у нас не працює. Хоча методику аналізу проведених дій затвердили на рівні наказу ГШ ще у 2017 році (наказ №4 від 04.01.2017). Треба вміти визнавати проблеми і власні помилки, чути підлеглих, вміти оцінити ситуацію і приймати адекватні рішення. А не кричати матом на підлеглих щодня. Підлеглі мають не боятися командира, а боятися підставити командира. А в нас офіцери по закутках ховаються, коли командир в коридорі стоїть, щоб на очі не попадатись зайвий раз. Звісно є адекватні, але їх відсотків 20 від усіх…", - зауважив він.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, що росіяни накопичують сили на півдні і не виключено, що готуються там до активних боїв. Можливий і наступ на Запоріжжя.

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