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Українська армія зриває наступ російських військ на Донбасі - Пентагон

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Українська армія зриває наступ російських військ на Донбасі - Пентагон

Фото: Міністерство оборони України

Українська артилерія зриває зусилля Росії просуватися на Донбасі.

За словами високопоставленого чиновника з оборони США, зокрема російська армія зазнає поразок під час перетину річки Сіверський Донецьк, щоб зміцнити свої позиції на півночі Донбасу.

Про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США, передає CNN.

Також, за інформацією чиновника, між Ізюмом і Слов’янськом точиться багато боїв, але росіянам там не вдається досягти особливого прогресу. Водночас, він зауважує, російські війська досягли поступових успіхів на захід від Попасної.

Тим часом більшість артилерійських систем гаубиця M777, які США передали Україні,  перебувають у передовому розгортанні, сказав чиновник журналістам у п’ятницю. "Відгуки, які ми отримуємо від артилеристів з України, дуже позитивні щодо корисності M777", – сказав чиновник.

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