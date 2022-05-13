Українська армія зриває наступ російських військ на Донбасі - Пентагон

Українська артилерія зриває зусилля Росії просуватися на Донбасі.

За словами високопоставленого чиновника з оборони США, зокрема російська армія зазнає поразок під час перетину річки Сіверський Донецьк, щоб зміцнити свої позиції на півночі Донбасу.

Про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США, передає CNN.

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Також, за інформацією чиновника, між Ізюмом і Слов’янськом точиться багато боїв, але росіянам там не вдається досягти особливого прогресу. Водночас, він зауважує, р осійські війська досягли поступових успіхів на захід від Попасної.

Тим часом більшість артилерійських систем гаубиця M777, які США передали Україні, перебувають у передовому розгортанні, сказав чиновник журналістам у п’ятницю. " Відгуки, які ми отримуємо від артилеристів з України, дуже позитивні щодо корисності M777", – сказав чиновник.

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