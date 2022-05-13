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Росія перекинула на Донбас та південь 105 батальйонних тактичних груп – Пентагон

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Росія перекинула на Донбас та південь 105 батальйонних тактичних груп – Пентагон

Фото: Getty Images

За даними Міноборони США, Росія перекинула 105 батальйонних тактичних груп до України, зосередивши їх на Донбасі та півдні.

Російська армія не відмовилася від планів захопити якомога більше українських територій. 

Про це повідомив американський репортер Джек Детч з посиланням на дані Пентагону.

"З нового: Росія перекинула до України 105 батальйонних тактичних груп, усі вони зосереджені на Донбасі або на півдні. Це збільшення в порівнянні з понад 90-ма групами раніше цього тижня. Росія розпочала війну з приблизно 120-ма БТГ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше український військовий експерт Олег Жданов повідомив, що Росія зможе контролювати весь південний захід України, якщо зможе остаточно захопити острів Зміїний.

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