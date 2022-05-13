Росія перекинула на Донбас та південь 105 батальйонних тактичних груп – Пентагон

Росія перекинула на Донбас та південь 105 батальйонних тактичних груп – Пентагон

За даними Міноборони США, Росія перекинула 105 батальйонних тактичних груп до України, зосередивши їх на Донбасі та півдні.

Російська армія не відмовилася від планів захопити якомога більше українських територій.

Про це повідомив американський репортер Джек Детч з посиланням на дані Пентагону.

Також читайте У Генштабі розповіли про ситуацію на основних напрямках Донбасу

"З нового: Росія перекинула до України 105 батальйонних тактичних груп, усі вони зосереджені на Донбасі або на півдні. Це збільшення в порівнянні з понад 90-ма групами раніше цього тижня. Росія розпочала війну з приблизно 120-ма БТГ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше український військовий експерт Олег Жданов повідомив, що Росія зможе контролювати весь південний захід України, якщо зможе остаточно захопити острів Зміїний.

Ситуація на фронтах російсько-української війни 12 травня

Читайте також: