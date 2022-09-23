Українські військові вперше збили іранський безпілотник “Мохаджер-6” (відео)

В Україні 23 вересня захистники вперше збили іранський безпілотний апарат “Мохаджер-6”.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

“Вперше в Україні зенітниками повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва “Мохаджер-6”, призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження”, - наголосили в Повітряних силах ЗСУ.

Там також додали, що безпілотник здатний нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Дрон має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км.

Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту - 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.

Нагадаємо, що росіяни не дивляться на якість озброєння, вони дивляться на можливість завоювання України.

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