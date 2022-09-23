Украинские военные впервые сбили иранский беспилотник "Мохаджер-6" (видео)

В Украине 23 сентября защитники впервые сбили иранский беспилотный аппарат "Мохаджер-6".

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

"Впервые в Украине зенитчиками воздушного командования "Південь" Воздушных сил ВС Украины сбит многоцелевой ударный БпЛА иранского производства "Мохаджер-6", предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения", — подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

Там также добавили, что беспилотник способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Дрон имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км.

Максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета – 12 часов и максимальная высота полета - 5400 м.

Напомним, что россияне не смотрят на качество вооружения, они смотрят на возможность завоевания Украины.

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