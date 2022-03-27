Уряд прирівняв бронежилети та каски до гуманітарної допомоги

Також спрощено ввезення до України переносних радіостанцій та безпілотників.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яку прирівняла бронежилети та каски до гуманітарної допомоги.

Про це повідомила віцепрем'єрміністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу.

Віднині, аби ввезти на територію України каски та бронежилети, достатньо заповнити лише один документ – декларацію.

"Всю бюрократію зняли, зробили все можливе, щоб наші волонтери, які дуже вмотивовані допомагати військовим, зробили це дуже швидко і, головне, вчасно", - зазначив міністрка.

До слова, також було спрощено процедуру ввезення до України переносних радіостанцій нецивільного призначення, безпілотних літальних апаратів, квадрокоптерів нецивільного призначення, біноклів, монокуляри та інших оптичних труб, магніферів, збільшувачів нецивільного призначення, коліматорних прицілів, прицілів нецивільного призначення, тепловізорів та приладів нічного бачення.

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