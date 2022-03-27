Правительство приравняло бронежилеты и каски к гуманитарной помощи

Также упрощен ввоз в Украину переносных радиостанций и беспилотников.

Кабинет Министров принял постановление, которое приравняло бронежилеты и каски к гуманитарной помощи.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.

Отныне, чтобы ввезти на территорию Украины каски и бронежилеты, достаточно заполнить только один документ – декларацию.

"Всю бюрократию сняли, сделали все возможное, чтобы наши волонтеры, очень мотивированные, помогать военным, сделали это очень быстро и, главное, вовремя", — отметил министр.

К слову, также была упрощена процедура ввоза в Украину переносных радиостанций негражданского назначения, беспилотных летательных аппаратов, квадрокоптеров негражданского назначения, биноклей, монокуляры и других оптических труб, магниферов, увеличителей негражданского назначения, коллиматорных прицелов, прицелов негражданского назначения, тепловизоров.

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