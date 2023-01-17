В СБУ показали, як влаштували окупантам пекло під Бахмутом (відео)

Під Бахмутом спецпризначенці СБУ завдали ударів дронами-камікадзе по позиціях російських військ, завдавши їм втрат.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ та виклали відповідне відео.

Там уточнили, що "пекло окупантам під Бахмутом" влаштували спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ

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"Під час аеророзвідки наші специ виявили траншеї ворога, вже всіяні трупами окупантів. А після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість "демобілізованих" росіян значно збільшилася", – йдеться в заяві спецслужби.

Нагадаємо, станом на 17 січня битва за Бахмут та Соледар триває, ЗСУ надалі тримають оборону. Там продовжують точитися найзапекліші бої на фронті. Ворог зазнає великих втрат. Так, за даними українського Офісу президента, під Бахмутом та Соледаром могли загинути до 20 тис. ворожих солдатів.

За даними української розвідки, президент РФ Володимир Путін вкотре поставив новий термін захоплення Донбасу, а також формування певної зони безпеки. Наказ диктатора має бути виконаний до березня.

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