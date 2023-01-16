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ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід – британська розвідка

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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1825
Час на прочитання
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ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід – британська розвідка

Фото: Associated Press

Росія та Україна наступають на двох різних ділянках фронту на Донбасі.

Цими вихідними на Кремінському та Бахмутському напрямках тривали запеклі бої. Станом на 15 січня Збройні сили України (ЗСУ) майже напевно зберігали позиції в Соледарі, на північ від Бахмута, перед атаками групи "Вагнер".  

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Бойові дії навколо Кремінної характеризувались складною серією локальних атак та контратак у лісистій місцевості.

"Однак загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід, на околицю міста Кремінна", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці також зазначили, що за останні шість тижнів і Росія, і Україна досягли обмежених успіхів у різних секторах.

 "У цих обставинах ключове оперативне завдання для обох сторін полягає у тому, щоб формувати з'єднання незадіяних, боєздатних військ, які можуть використати тактичні успіхи для створення оперативних проривів", - зазначають у Міноборони Британії.

Бої за Соледар на Донеччині

У Соледарі Донецької області тривають бої з російськими загарбники. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що інформацією про обстановку на фронті в повній мірі володіють лише Верховний Головнокомандувач, міністр оборони, головнокомандувач ЗСУ та начальник Генерального Штабу.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що нібито наші війська "під загрозою оточення і з важкими боями були змушені залишити житлові райони Соледара". За його словами, українські  війська ведуть бої у промисловій зоні на околиці Соледара біля рудника номер 7.

Колишній командувач Збройних сил США в Європі Бен Годжес зазначив, що Соледар та Бахмут перебувають під постійними атаками російських військових та найманців ПВК "Вагнер" через те, що у Євгена Пригожина є певні плани на цей регіон.

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Дата публікації
Перегляди
1825
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