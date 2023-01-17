В СБУ показали, как устроили оккупантам ад под Бахмутом (видео)

Под Бахмутом спецназ СБУ нанес удары дронами-камикадзе по позициям российских войск, нанеся им потери.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и выложили соответствующее видео.

Там уточнили, что "ад оккупантам под Бахмутом" устроили бойцы спецназа Центра спецопераций "А" СБУ.

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"Во время аэроразведки наши специалисты обнаружили траншеи врага, уже усеянные труппами оккупантов. А после серии попаданий дронами-камикадзе по их позициям количество "демобилизованных" россиян значительно увеличилось", — говорится в заявлении спецслужбы.

Напомним, по состоянию на 17 января битва за Бахмут и Соледар продолжается, ВСУ дальше держат оборону. Там продолжают идти самые ожесточенные бои на фронте. Враг несет большие потери. По данным украинского Офиса президента, под Бахмутом и Соледаром могли погибнуть до 20 тыс. вражеских солдат.

По данным украинской разведки, президент РФ Владимир Путин в очередной раз поставил новый срок захвата Донбасса, а также формирования определенной зоны безопасности. Приказ диктатора должен быть исполнен до марта.

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