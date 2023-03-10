В Україні будуть будувати фортифікаційні споруди в окремих областях - Шмигаль

В Україні уряд ухвалив рішення про невідкладне будівництво фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях.

В Україні будуть будувати фортифікаційні споруди в окремих областях. Таке рішення ухвалив Кабмін.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На засіданні уряду ухвалили важливе протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях. Роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони", - наголосив Денис Шмигаль.

Він також додав, що після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування.

Нагадаємо, що Фонд українських стартапів отримає фінансування на розробку дронів та технологій, які посилять безпеку та оборону країни.

Читайте також: