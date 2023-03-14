В Україні почали виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.

В Україні, за співпраці з країнами НАТО, почали виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.

Про це повідомили в пресслужбі Укроборонпрому.

Як зазначається, за замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80. Завдяки цим боєприпасам українські військові знищують окупантів.

“Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм. З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо”, - розповіли в Укроборонпромі.

Нагадаємо, що російські окупанти останнім часом все частіше використовують фальш-цілі. Таким чином окупанти намагаються знайти протиповітряну оборону України та спровокувати її.

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