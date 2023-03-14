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В Украине начали производить 125-мм снаряды для танковой пушки

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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В Украине начали производить 125-мм снаряды для танковой пушки

Фото: Укроборонпром

В Украине начали производить 125-мм снаряды для танковой пушки.

В Украине, при сотрудничестве со странами НАТО, начали производить 125-мм снаряды для танковой пушки.

Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.

Как отмечается, по заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80. Благодаря этим боеприпасам украинские военные уничтожают оккупантов.

"В целом Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм. Из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие наши люди: конструкторы, технологи, токари, литейщики и т.д", – рассказали в Укроборонпроме.

Напомним, что российские оккупанты в последнее время все чаще используют фальш-цели. Таким образом, оккупанты пытаются найти противовоздушную оборону Украины и спровоцировать ее.

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Дата публикации
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360
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