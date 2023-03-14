Доллар почти по 38 гривен: продолжит ли курс падения

Одной из причин падения доллара является то, что население стало меньше покупать валюту.

Банкир Анна Золотько считает, что в течение текущей недели курс доллара будет колебаться в диапазоне 38,2 – 38,9 гривны.

Такое мнение она сказала в комментарии 24 канала.

По ее словам, участники наличного рынка постараются удержать наличный курс вблизи новой равновесной отметки, которая сейчас есть на рынке, однако общие тенденции делают эту задачу достаточно сложной.

"Это (снижение курса — ред.) произошло после достаточно резкого удешевления американской валюты и в понедельник, которое произошло из-за еще одной волны разочарования среди участников рынка: рост курса накануне многие восприняли как сигнал о росте спроса, однако значительную заинтересованность в приобретении наличного доллара так и не произошло", — объяснила Золотько.

Также на курс доллара повлияло то, что население стало меньше покупать валюту. Банкир сообщила, что 9 – 10 марта дневной объем покупки наличной валюты сократился до 50 миллионов долларов, а это на 8 – 9 миллионов долларов меньше средних показателей в эти дни с начала года.

Напомним, НБУ установил официальный курс валют по состоянию на вторник, 14 марта, 2023 года. Курс доллара не изменился. Евро выросло на 36 коп. Злотый повысился на 5 коп.

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