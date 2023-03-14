Долар майже по 38 гривень: чи продовжить курс падіння

Однією із причин падіння долара є те, що населення почало менше купувати валюту.

Банкірка Анна Золотько вважає, що протягом поточного тижня курс долара коливатиметься в діапазоні 38,2 – 38,9 гривні.

Таку думку вона сказала в коментарі 24 каналу.

За її словами, учасники готівкового ринку намагатимуться утримати готівковий курс поблизу нової рівноважної позначки, яка зараз є на ринку, однак загальні тенденції роблять це завдання доволі складним.

"Це (зниження курсу - ред.) відбулося після досить різкого здешевшання американської валюти в понеділок, яке сталося через ще одну хвилю розчарування серед учасників ринку: зростання курсу напередодні багато хто сприйняв як сигнал про зростання попиту, проте значної зацікавленості у придбанні готівкового долара так і не відбулося", - пояснила Золотько.

Також на курс долара вплинуло те, що населення почало менше купувати валюту. Банкірка повідомила, що 9–10 березня денний обсяг купівлі готівкової валюти скоротився до 50 мільйонів доларів, а це на 8–9 мільйонів доларів менше за середні показники в ці дні від початку року.

Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют станом на вівторок, 14 березня, 2023 року.Так, курс долара не змінився. Євро зріс на 36 коп. Злотий підвищився на 5 коп.

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