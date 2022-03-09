В Україні тепер нові правила допуску до керування автомобілем / pixabay.com

В Україні в воєнний час діють нові правила допуску до керування автомобілем

В Україні в воєнний час діють нові правила допуску до керування автомобілем

В період воєнного стану в нашій країні тепер діють нові правила.

Нові правила допуску водіїв до керування авто були прийняті Постановою №184 Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року. Згідно з ними: