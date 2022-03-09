В Україні в воєнний час діють нові правила допуску до керування автомобілем

В період воєнного стану в нашій країні тепер діють нові правила.
Нові правила допуску водіїв до керування авто були прийняті Постановою №184 Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року. Згідно з ними:
- особа має право керувати транспортним засобом, якщо у неї є національне посвідчення водія України відповідної категорії, навіть коли термін дії цього документа закінчився;
- особа, яка переїжджає на постійне місце проживання до України і має посвідчення водія, термін дії якого закінчився в період проведення бойових дій, має право отримати продовження терміну дії документа ще на рік (після цього підлягає заміні - після проходження медичного огляду та складання практичного і теоретичного іспиту);
- термін тимчасового ввезення на територію України транспортного засобу, який належить консульській установі чи дипломатичному представництву (окрім РФ), представництву міжнародної організації в Україні, іншому представництву іноземної юридичної особи, яка не є резидентом України (окрім РФ), який закінчився в період проведення воєнного стану, продовжується ще на один рік;
- протягом року після скасування воєнного стану в Україні особа отримує доступ до складання іспитів, щоб отримати водійське посвідчення (в разі, якщо у неї є свідоцтво, яке підтверджує закінчення закладу з підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації водія, термін якого закінчився в період проведення бойових дій).