Ветеран АТО, який погрожував підірвати Кабмін, загинув на війні

Військовий ветеран Володимир Прохнич, який торік прийшов із гранатою до будівлі уряду в Києві, після повномасштабного вторгнення РФ повернувся до війська і нещодавно загинув у бою.

Ветеран АТО Володимир Прохнич, який став відомим після того, як у серпні 2021 року намагався захопити будівлю Кабміну з гранатою, загинув у бою з російськими окупантами.

Про смерть бійця повідомив його бойовий товариш Олександр Третьяков на своїй сторінці у Facebook, але невдовзі видалив свій пост.

"Вічна пам'ять, Володимир. Співчуття рідним і близьким", - написав він.

Відомо, що одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 44-річний Володимир Прохнич повернувся до війська, попри поранення та контузію, отримані ще під час АТО. Він брав участь у боях у рідному Ірпені, оволодів протитанковими шведськими засобами NLAW. Пізніше його перекинули на інші напрямки.

Нагадаємо, 4 серпня 2021 року Прохнич увійшов до Кабміну з гранатою і пообіцяв підірвати чиновників, якщо вони не вирішуватимуть соціальні проблеми ветеранів. Після затримання Володимир просив вибачення за свій імпульсивний вчинок.

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