Від початку війни в Україні загинули 85 дітей – Офіс генпрокурора

Від початку війни в Україні загинули 85 дітей – Офіс генпрокурора

Російські війська продовжують цинічні обстріли цивільного населення

Станом на ранок 13 березня внаслідок збройної агресії Росії в Україні вже загинули 85 дітей і майже 100 поранені. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Російські війська продовжують цинічні обстріли цивільного населення. Так, 11 березня під час спроби евакуації росіяни розстріляли цивільний автомобіль. Внаслідок обстрілу загинула дитина — юний гравець футбольної команди ДЮСШ "Атлет" Дмитро. Також увечері, 11 березня, біля села Гусарівка Ізюмського району Харківської області на блокпосту російські війська розстріляли легковий автомобіль, внаслідок чого загинула жінка та дитина.

12 березня на автомобільній дорозі у селищі Гусарівка Балаклійського району Харківської області через обстріл приватного автомобіля загинула сім’я з трирічною дитиною.

Крім того, в Офісі генпрокурора повідомили, що через бомбардування та обстріли пошкоджено 369 закладів освіти, 57 з яких зруйновано повністю.

Раніше стало відомо, що станом на вечір 12 березня за 17 днів війни від ворожих обстрілів та бомбардувань російських військових загинуло 82 дитини.