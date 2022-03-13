С начала войны в Украине погибли 85 детей – Офис генпрокурора

С начала войны в Украине погибли 85 детей – Офис генпрокурора

Российские войска продолжают циничные обстрелы гражданского населения

По состоянию на утро 13 марта в результате вооруженной агрессии России в Украине уже погибли 85 детей и почти 100 ранены. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Российские войска продолжают циничные обстрелы гражданского населения. Так, 11 марта при попытке эвакуации россияне расстреляли гражданский автомобиль. В результате обстрела погиб ребенок — юный игрок футбольной команды ДЮСШ "Атлет" Дмитрий. Также вечером, 11 марта, возле села Гусаровка Изюмского района Харьковской области на блокпосту российские войска расстреляли легковой автомобиль, в результате чего погибли женщина и ребенок.

12 марта на автомобильной дороге в поселке Гусаровка Балаклейского района Харьковской области из-за обстрела частного автомобиля погибла семья с трехлетним ребенком.

Кроме того, в Офисе генпрокурора сообщили, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 369 учебных заведений, 57 из которых разрушены полностью.

Ранее стало известно, что по состоянию на вечер 12 марта за 17 дней войны от вражеских обстрелов и бомбардировок российских военных погибли 82 ребенка.