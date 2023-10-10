Відповідь проста: Зеленський заявив, чи причетна РФ до нападу ХАМАС на Ізраїль

На думку президента, Росія одна із тих, хто допомагав бойовикам та призвів до відповідних кроків.

Країна-агресорка Росія причетна до атаки ХАМАСу на Ізраїль. РФ — одна із тих, хто допомагає бойовикам довгі роки.

Про це заявив на пресс-конференції президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Росія одна із тих, хто допомагав бойовикам та призвів до відповідних кроків - збройного нападу.

"Хто стоїть за ХАМАСом? Відповідь проста - той, хто їх підтримує. Підтримує публічно, підтримує зброєю не перший день, це відбувається тривалий час. Я думаю, тут може бути розгорнута відповідь, яку ви самі можете знайти. А також ви можете побачити по сітках у соцмережах, хто дає відповідні сигнали. Ми вважаємо, що Росія одна серед тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про знищення російських ДРГ на Херсонщині.

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