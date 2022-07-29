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Військові РФ проводили повітряну розвідку з безпілотника біля села Грем’яч Чернігівської області - Генштаб

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Військові РФ проводили повітряну розвідку з безпілотника біля села Грем’яч Чернігівської області - Генштаб

Фото: Associated Press

На Волинському та Поліському напрямках військова обстановка залишається наразы без змін. Наші військові не зафіксували створення наступальних угрупувань армії Росії та Білорусі.

Окупанти на Волинському та Поліському напрямках ситуацію суттєво протягом останньої доби не змінили.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак створення наступальних угруповань збройних сил російської федерації та збройних сил республіки білорусь не виявлено. На Сіверському напрямку ворог продовжив завдавати ударів по об’єктах інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в прикордонних районах Чернігівської та  Сумської областей”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що військові РФ проводили повітряну розвідку з безпілотника біля села Грем’яч Чернігівської області.

Нагадаємо, що у Офісі генпрокурора розпочали кримінальне провадження щодо відео з катуванням українського військового.

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