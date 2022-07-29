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Шахраї випрошують гроші на "допомогу ЗСУ" від влади Сумщини та Полтавщини (фото)

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Шахраї випрошують гроші на "допомогу ЗСУ" від влади Сумщини та Полтавщини (фото)

У Сумський та Полтавській областях активізувалися шахраї, які від імені місцевої влади по-телефону та в листах випрошують гроші нібито на гуманітарну допомогу та допомогу ЗСУ.

Зокрема, невідомі представляються очільником Сумської ОВА Дмитром Живицьким і просять надати гуманітарну допомогу у вигляді грошей.

Про це сам голова області повідомив у Мережі.

"Останнім часом до мене почали доходити факти, що невідомі люди телефонують, представляючись мною особисто чи моїми помічниками, чи радниками, і просять надати кошти як гуманітарну допомогу! Також надсилають листи з проханнями допомогти фінансово. У листах зазначені рахунки приватних осіб, які не мають жодного стосунку до Сумської ОВА!" – наголосив Живицький.

Він додав, що на сьогодні обласна влада співпрацює лише з благодійним фондом "Добро допомагає", з яким мають укладений меморандум. Усі зібрані гроші витрачаються на потреби військових.

"Також ми закуповуємо шоломи у співпраці з благодійним фондом Київської школи економіки (KSE Foundation). Жодних інших благодійних організацій, фондів, рахунків і карток у нас наразі не існує!" – додав голова ОВА.

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Водночас про шахраїв повідомив і очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Чергові підробки розсилають ділки від імені Полтавської ОВА, прикриваючись збором допомоги для ЗСУ. Ми не розсилали такі "папірці" і не закликали перераховувати гроші на приватні рахунки невідомих людей. Якщо отримаєте подібні "листи", зверніться до правоохоронців", – порадив голова області.

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Нагадаємо, у Києві судитимуть шахрая, який ошукав волонтерів на понад пів мільйона гривень.

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