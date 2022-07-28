Ошукав волонтерів на пів мільйона гривень: у Києві судитимуть шахрая

У ході слідства підозрюваний намагався уникнути кримінальної відповідальності, почав переховуватися від органів досудового розслідування та був оголошений у розшук.

У Києві судитимуть шахрая, який ошукав волонтерів на пів мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який під приводом постачання військового спорядження військовослужбовцям ЗСУ заволодів майном та грошовими коштами волонтерів на суму майже 500 тис. гривень (ч. 2, 3 ст. 190 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, упродовж березня-квітня 2022 року підозрюваний, переслідуючи корисливий мотив, входив у довіру до представників волонтерських організацій, запевняючи їх у своїх можливостях здійснити перевезення товарів та амуніції для потреб Збройних сил України в різних регіонах України.

Так, чоловік запропонував волонтеру, який за власні кошти придбав 40 бронежилетів, 15 рацій, кровоспинні засоби та інші товари на суму майже 12,3 тис. євро, доправити це майно до Чернігівської військової обласної адміністрації для подальшого розподілення між військовослужбовцями.

Отримавши від волонтера військове спорядження, шахрай його продав, а виручені від реалізації грошові кошти привласнив.

Також правоохоронці встановили, що підозрюваний входив у довіру й до інших волонтерських організацій столиці, обіцяючи доправити з-за кордону військове спорядження, у тому числі дрони, та таким чином заволодів їхніми грошовими коштами.

Загалом за цей період він ошукав волонтерів столиці на загальну суму майже пів мільйона гривень.

У ході слідства підозрюваний намагався уникнути кримінальної відповідальності, почав переховуватися від органів досудового розслідування та був оголошений у розшук. Завдяки злагодженим діям правоохоронців його вдалося затримати у Львові.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що українські захисники почали частіше збивати ворожі ракети завдяки власним навичкам та професіоналізму, а не західній техніці.

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