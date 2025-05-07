Ворожі дрони атакували Київщину: що відомо про наслідки

Ворожі дрони атакували Київщину вдень 7 травня / © ДСНС

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Вдень середи, 7 квітня, російські ударні дрони атакували Київську область. Внаслідок атаки у Фастівському районі дістали поранення чотири людини, які в цей час перебували на вулиці.

Про це повідомили у Київській ОВА.

«На жаль ворог продовжує атакувати мирні міста Київщини. Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Фастівському районі поранено чотирьох жителів. Серед них неповнолітня дівчина, жінка та двоє чоловіків. Всі вони отримали поранення вдень біля магазину.», — йдеться у повідомленні.

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В ОВА уточнили інформацію про поранених та їхній стан:

чоловік 32 роки — множинні осколкові поранення;

чоловік 37 років — осколкові поранення живота та плеча;

дівчина 16 років — осколкові поранення шиї та голови;

жінка 47 років — гостра реакція на стрес.

Постраждала жінка оговтується від пережитої атаки дронів вдома. Інші постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні.

У Київській ОВА закликали дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги та бути обачливими.

Нагадаємо, у ніч проти 7 травня російські окупанти масовано атакували Київ. Один з ворожих дронів вбив матір та сина у Шевченківському районі столиці. Ще 4 людей госпіталізували.

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