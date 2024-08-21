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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на 21 серпня 2024-го ліквідовано понад 603 тис. російських солдатів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 60 артсистем.

Станом на ранок 21 серпня 2024 року ЗСУ знищили 603 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 603 010 (+1210) осіб,
  • танків - 8522 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 16542 (+21) од,
  • артилерійських систем - 17216 (+60) од,
  • РСЗВ - 1166 (+0) од,
  • засоби ППО - 928 (+2) од,
  • літаків -367 (+0) од,
  • гелікоптерів - 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня- 13902 (+38),
  • крилаті ракети - 2442 (+4),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23221 (+79) од,

Нагадаємо, за повідомленнями аналітиків Bild, тисячі російських солдатів можуть потрапити до котла в Курській області на річці Сейм.

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