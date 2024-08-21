День ангела 21 серпня: кого та як вітати з іменинами

21 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 21 серпня

21 серпня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Павла, Марфу.

Олександр — з давньогрецької мови означає "захисник". В дитинстві наполегливий і справедливий. В дорослому віці вміє досягати будь-яких цілей, які ставить перед собою.

Павло — походить з латині, в перекладі "молодший". В дитинстві має врівноважений і спокійний характер. В дорослому віці стає щирим, товариським, може бути надміру замкнутим у собі.

Марфа — походить від мертвої арамейської мови, тлумачиться як "господиня". В дитинстві має лідерські риси характеру. В дорослому віці стає кмітливою, відрізняється особливим магнетизмом.

День ангела 21 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, охороняв від негараздів та освітлював твій шлях радістю і любов'ю. Нехай кожен день приносить нові можливості та лише приємні моменти!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець завжди допомагає в усіх справах, дарує натхнення та мудрість, захищає від невдач і веде за руку до здійснення мрій. Залишайся завжди таким же щирим і добрим!

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник оберігає від усіх турбот і незгод, дарує силу, здоров'я та радість на кожному кроці життя. Нехай у серці завжди панує спокій, а поруч будуть тільки щирі люди.

***

З Днем ангела вітаю! Бажаю, щоб ангел-охоронець не відходив від тебе ні на мить, оберігав і дарував мудрість, наснагу й удачу. Нехай кожен твій день буде наповнений гармонією, любов'ю та щастям!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було таким ж світлим і чистим, як ангельські крила. Нехай твій охоронець завжди буде поруч, допомагаючи в усіх починаннях і даруючи мир, гармонію та благополуччя.

Читайте також: