День ангела 21 августа: кого и как поздравлять с именинами

21 августа 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 21 августа

21 августа 2024 поздравьте с именинами Александра, Павла, Марфу.

Александр — с древнегреческого языка означает "защитник". В детстве настойчив и справедлив. Во взрослом возрасте умеет достигать любых целей, которые ставит перед собой.

Павел — происходит из латыни, в переводе "младший". В детстве носит уравновешенный и спокойный характер. Во взрослом возрасте становится искренним, общительным, он может быть чрезмерно замкнутым в себе.

Марфа происходит от мертвой арамейской речи, толкуется как "хозяйка". В детстве носит лидерские черты характера. Во взрослом возрасте становится сообразительным, отличается особым магнетизмом.

День ангела 21 августа – душевные поздравления в прозе

День ангела 21 августа – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

С Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом, охранял от бед и освещал твой путь радостью и любовью. Пусть каждый день приносит новые возможности и приятные моменты!

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель всегда помогает во всех делах, дарит вдохновение и мудрость, защищает от неудач и ведет за руку к осуществлению мечтаний. Оставайся всегда таким же искренним и добрым!

***

С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник оберегает от всех забот и несогласий, дарит силу, здоровье и радость на каждом шагу жизни. Пусть в сердце всегда царит покой, а рядом будут только искренние люди.

***

С Днем ангела поздравляю! Желаю, чтобы ангел-хранитель не отходил от тебя ни на мгновение, оберегал и даровал мудрость, воодушевление и удачу. Пусть каждый твой день будет наполнен гармонией, любовью и счастьем!

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была такой же светлой и чистой, как ангельские крылья. Пусть твой охранник всегда будет рядом, помогая во всех начинаниях и даря мир, гармонию и благополучие.

Читайте также: