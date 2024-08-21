Боєць Валерій Дич мріє про протез, який дозволить повернутись на фронт

Боєць на псевдо Дальнобой втратив частину ноги під Бахмутом і після лікування та протезування чоловік знову хоче до армії. Але для цього потрібно зібрати 450 тисяч гривень. Заради цього благодійники влаштували на Київщині спортивний фестиваль IRON EGGS.

На перший погляд Валерій нічим не відрізняється від пересічних водіїв, та водить він з протезом. Частину ноги Валерій втратив у пеклі під Бахмутом. Восени минулоріч, коли заходив на позицію наступив на міну. “Противопіхотка, ПНК, проста противопіхотка, вона одразу віддриває стопу, вона людину не вбиває, вона просто калічить і все”, - розповідає чоловік.

Це його друге поранення. Після першого, тоді уламок снаряду влучив у спину. Валерій втік з лікарні раніше, бо не міг довго лікуватись, боявся підвести своїх. Його підрозділ тоді якраз заходив на передову Харківщини. “Написав розписку, що претензій немає, якщо шви розійдуться. Ну, там трошки раніше знімали шви”, - пригадує боєць.

Спортивний фестиваль IRON EGGS – збір на протез, який дозволить повернутись на фронт

Із такою ампутацією, каже Валерій, тепер далеко не втечеш. Але він хоче повернутись на передову. Найперше, через сина, з яким ще 25 лютого 2022 став у стрій нашого війська. А ще й тому, що не може сидіти в тилу допоки в країні війна. Попри таке складне поранення командир готовий взяти бійця назад у підрозділ. Навіть посада є - у групі, яка евакуює поранених. І хоч два роки повномасштабної був на фронті протитанкістом, у мирному житті працював водієм-далекобійником. “Там теж треба водітелів, треба робити евак, треба завозити хлопців.Там теж треба хороші нерви мати, не боятися. Вже страх зник”, - переконує Валерій.

Але це можливо лише за умови, якщо у Валерія буде зручний протез. У світі його називають спортивним, а в Україні - шабля. На фронті він користується популярністю, бо дозволяє бігати і стрибати без шкоди для хребта.

У світі його називають спортивним, а в Україні - шабля

“Це протез для бігу. Спеціальна шабля, яка розрахована для високих навантажень. Яка забезпечує високу мобільність і безпечний біг для пацієнта”, - розповідають протезисти.

В “Украпротезі”, де допомагають Валерію повернутись у військо, знайшли таку мобільну штучну ногу у Британії. У нас обіцяють зібрати та підігнати розмір. Лишилось – розрахуватись за замовлення, а це 450 тисяч гривень.

Реквізити для переказу коштів:

UA053052990262016400964577271

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