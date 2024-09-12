Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Окупанти втратили понад 70 артсистем і один літак.

Станом на ранок 12 вересня 2024 року ЗСУ знищили 630 200 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1270 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 630 200 (+1270) осіб,

танків - 8653 (+11) од,

бойових броньованих машин - 16955 (+17) од,

артилерійських систем - 18009 (+73) од,

РСЗВ - 1184 (+2) од,

засоби ППО - 945 (+2) од,

літаків - 369 (+1) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15033 (+43),

крилаті ракети - 2591 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 24481 (+93) од,

спеціальна техніка - 3061 (+2).

Як повідомлялося, під час обстрілу України над Чорним морем зник російський винищувач Су-30СМ. Це сталося неподалік Севастополя.

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