Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Окупанти втратили понад 70 артсистем і один літак.
Станом на ранок 12 вересня 2024 року ЗСУ знищили 630 200 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1270 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 630 200 (+1270) осіб,
- танків - 8653 (+11) од,
- бойових броньованих машин - 16955 (+17) од,
- артилерійських систем - 18009 (+73) од,
- РСЗВ - 1184 (+2) од,
- засоби ППО - 945 (+2) од,
- літаків - 369 (+1) од,
- гелікоптерів - 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15033 (+43),
- крилаті ракети - 2591 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24481 (+93) од,
- спеціальна техніка - 3061 (+2).
Як повідомлялося, під час обстрілу України над Чорним морем зник російський винищувач Су-30СМ. Це сталося неподалік Севастополя.
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