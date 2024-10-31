Втрати Росії станом на 31 жовтня: Генштаб оновив дані

Втрати техніки у ворога великі.
Станом на ранок 31 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 694 950 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1310 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника армії РФ:
- особового складу‒ близько 694 950 (+1310) осіб,
- танків ‒ 9156 (+19) од,
- бойових броньованих машин s ‒ 18450 (+17) од,
- артилерійських систем – 20013 (+58) од,
- РСЗВ – 1243 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 994 (+8) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18063 (+84),
- крилаті ракети ‒ 2627 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27961 (+121) од.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про втрати РФ у війні. З його слів, полі бою ворог втратив близько 650 тисяч осіб вбитими та пораненими.
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