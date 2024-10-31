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Потери России на 31 октября: Генштаб обновил данные

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Потери России на 31 октября: Генштаб обновил данные

Потери РФ составляют около 695 тысяч. / Фото: Associated Press

Потери техники у врага велики.

По состоянию на утро 31 октября 2024 года ВСУ уничтожили 694 950 солдат армии Российской Федерации .   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

  • личного состава – около 694 950 (+1310) человек,
  • танков ‒ 9156 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин s ‒ 18450 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 20013 (+58) ед,
  • РСЗО – 1243 (+1) ед,
  • средства ПВО – 994 (+8) ед,
  • самолетов – 369(+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18063 (+84),
  • крылатые ракеты ‒ 2627 (+2),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 27961 (+121) ед.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о потерях РФ в войне. По его словам, поле боя враг потерял около 650 тысяч человек убитыми и ранеными.

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