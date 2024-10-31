Потери России на 31 октября: Генштаб обновил данные

Потери техники у врага велики.
По состоянию на утро 31 октября 2024 года ВСУ уничтожили 694 950 солдат армии Российской Федерации . военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника армии РФ:
- личного состава – около 694 950 (+1310) человек,
- танков ‒ 9156 (+19) ед,
- боевых бронированных машин s ‒ 18450 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 20013 (+58) ед,
- РСЗО – 1243 (+1) ед,
- средства ПВО – 994 (+8) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18063 (+84),
- крылатые ракеты ‒ 2627 (+2),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 27961 (+121) ед.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о потерях РФ в войне. По его словам, поле боя враг потерял около 650 тысяч человек убитыми и ранеными.
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