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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 28 квітня: Генштаб оновив дані

Окупанти втрачають чимало техніки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ станом на 28 квітня становлять майже 950 тис. солдатів. / © Associated Press

Станом на ранок 28 квітня ЗСУ знищили 949 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу ‒ близько 949 800 (+1160) осіб.

  • танків ‒ 10723 (+4) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22338 (+13) од,

  • артилерійських систем – 27038 (+31) од,

  • РСЗВ – 1373 (+0) од,

  • засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,

  • літаків – 370 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34083 (+72),

  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46292 (+105) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).

Як повідомляла розвідка Британії, РФ вербує іноземних найманців для війни проти України. Найчастіше воювати за Росію долучаються громадяни Південної та Східної Азії.

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