- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 276
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 28 квітня: Генштаб оновив дані
Окупанти втрачають чимало техніки.
Станом на ранок 28 квітня ЗСУ знищили 949 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу ‒ близько 949 800 (+1160) осіб.
танків ‒ 10723 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 22338 (+13) од,
артилерійських систем – 27038 (+31) од,
РСЗВ – 1373 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34083 (+72),
крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 46292 (+105) од,
спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).
Як повідомляла розвідка Британії, РФ вербує іноземних найманців для війни проти України. Найчастіше воювати за Росію долучаються громадяни Південної та Східної Азії.