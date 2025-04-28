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Потери России по состоянию на 28 апреля: Генштаб обновил данные
Оккупанты теряют немало техники.
По состоянию на утро 28 апреля ВСУ уничтожили 949 800 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 949 800 (+1160) человек.
танков ‒ 10723 (+4) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22338 (+13) ед,
артиллерийских систем – 27038 (+31) ед,
РСЗО – 1373 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1145 (+0) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 34083 (+72),
крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 46292 (+105) ед,
специальная техника – 3860 (+0).
Как сообщала разведка Британии, РФ вербует иностранных наемников для войны против Украины. Чаще воевать за Россию приобщаются граждане Южной и Восточной Азии.