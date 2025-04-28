ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
298
Время на прочтение
1 мин

Потери России по состоянию на 28 апреля: Генштаб обновил данные

Оккупанты теряют немало техники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

Утраты РФ по состоянию на 28 апреля составляют практически 950 тыс. солдат. / © Associated Press

По состоянию на утро 28 апреля ВСУ уничтожили 949 800 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 949 800 (+1160) человек.

  • танков ‒ 10723 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22338 (+13) ед,

  • артиллерийских систем – 27038 (+31) ед,

  • РСЗО – 1373 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1145 (+0) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 34083 (+72),

  • крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 46292 (+105) ед,

  • специальная техника – 3860 (+0).

Как сообщала разведка Британии, РФ вербует иностранных наемников для войны против Украины. Чаще воевать за Россию приобщаются граждане Южной и Восточной Азии.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie