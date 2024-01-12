Як морози змінять ситуацію на фронті в Україні: прогноз аналітиків

Посилення морозів та погіршення погодних умов працюють в обидві сторони на лінії фронту.

Тривалі морози впливають на ситуацію на фронті в Україні - військовим складніше здійснювати операції.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Морози можуть створити ґрунт для механізованих маневрів, оскільки земля сильно замерзне. Крім того, як зазначають українські військові, через холоди окупанти стали менше використовувати боєприпаси, що баражують. Спостерігається загроза обмерзання двигунів дронів, а тому їх також намагаються запускати куди менше, ніж до настання холодів", - зазначають аналітики.

Як розповів один з українських офіцерів, чия бригада діє під Бахмутом, температура повітря вночі опускається до -18 градусів. Через це особовий склад не може залишатися на спостережних постах довше, ніж на кілька годин. Однак інтенсивність атак піхоти ворога також знизилася через мороз.

У звіті йдеться, що ЗС РФ спробують підтримувати наступальні дії по всій лінії фронту на сході України. Окупанти хочуть перехопити ініціативу й утримувати її незалежно від погодних умов.

Раніше експерт повідомив, що взимку під час проведення наступальної кампанії російської армії визначальними будуть наявність ресурсів, підготовленого, забезпеченого артилерійською та авіаційною підтримкою особового складу.

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