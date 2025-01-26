Як закінчиться війна в Україні: The Times назвав чотири сценарії

Війна в Україні має лише чотири реалістичні сценарії завершення бойових дій. Є як погані варіанти, так і хороші. Всі вони передбачають єдине — Україна потребує підтримки президента США Дональд Трампа.

Про чотири сценарії завершення війни пише OBOZ.ua з посиланням на The Times.

Сценарій перший: поразка

Такий сценарій є найгіршим і передбачає тривале ведення Росією війни та ухилення від переговорів. Там зазначається, що якщо Україна залишиться без підтримки США, вона може зазнати військової поразки.

"Поразка України матиме жахливі наслідки для світової безпеки. Мільйони українських біженців шукатимуть порятунку за кордоном, а тисячі залишених в Україні потраплять до російських в'язниць. НАТО втратить стратегічні позиції, а танки Кремля з’являться на кордонах Польщі", - пишуть журналісти.

Сценарій другий: поганий мир

Він теж передбачає поразку України. Також можливе розділення українських територій.

"Жодної Нобелівської премії Трампу в цьому випадку", — пише The Times.

Сценарій третій: припинення вогню

Якщо перемир'я стане частиною дієвого врегулювання війни й реального завершення конфлікту. Це дозволить Україні "вижити". В адміністрації Трампа добре розуміють, що сама лише зупинка бойових дій лише "заморозить" війну і не розв'язує проблеми. Держсекретар США Марко Рубіо вже відкинув "замороження" війни.

Сценарій четвертий: мирні переговори

За такого сценарію США сприятимуть мирним переговорам України та РФ з позиції сили, це також передбачає гарантії безпеки для Києва. У такому випадку росіянам ще більше затягнуть санкційний зашморг, а США будуть підтримувати України, як фінансово, так і озброєнням, якщо Кремль не погодиться на угоду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп може закінчити війну в Україні. Однак наразі майбутній план Дональда Трампа щодо припинення війни залишається невизначеним.

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