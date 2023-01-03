Як ЗСУ вдається завдавати точних ударів по окупантах

Російські загарбники дедалі більше розосереджують свої польові склади більш дрібними партіями і стараються діяти приховано.

ЗСУ вдається настільки точно знищувати цілі окупантів в Україні завдяки серйозній розвідці та високоточним системам, що суттєво впливає на оборонні можливості ворога.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів у ефірі телеканалу "Freeдом".

Він навів приклади, як знищення цілей російських військ впливає на їхні можливості оборонятися.

"Їм уже заборонили ближче аніж 100 кілометрів від передової робити великі розвантаження артилерійських снарядів. Ми їх змусили і вони дедалі більше розосереджують свої польові склади більш дрібними партіями, і стараються діяти приховано. Тим не менш, це не завжди їх рятує. Тому що за цю добу, зокрема на Лиманському напрямку, було знищено два склади боєприпасів і один склад паливно-мастильних матеріалів", – розповів Череватий.

Він також роз’яснив причини таких успіхів українських Сил оборони.

"Досягається це завдяки серйозній розвідці, зокрема аеророзвідці, певним іншим методам. Не про всі методи ми можемо говорити. Фактично це дає близькі до 100% гарантії, що вражається саме та ціль. Потім у нас – серйозний, об’єктивний контроль, розбір кожного удару", – повідомив представник ЗСУ.

Він додав, що у влучних ударах з боку українських військ по місцях розташування та складах окупантів велику роль відіграє високоточне озброєння.

"У російської армії немає аналогів тих високоточних систем, які є в нас. У них воно все з величезними розкиданнями, тому страждають люди. Вони, можливо, лише на початку війни могли ракетами типу "Іскандер" щось уразити більш-менш точно. Зараз це все дуже приблизно. І їхній головний метод – це старими чи радянськими реактивними системами залпового вогню масово вдарити. Вони б’ють просто по площах. Або – зенітними ракетами типу С-300, в яких дуже й дуже невелика точність", – описав ситуацію Череватий.

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня в окупованій Макіївці було завдано удару по 19-му училищу, де базувалися російські окупанти. Внаслідок атаки ворог міг втратити близько 400 членів особового складу.

На думку військового аналітика Олексія Гетьмана, місце розташування загарбників знайшла українська аеророзвідка. Окрім того, місцевість могла бути запеленгована й за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

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