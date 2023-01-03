Как ВСУ удается наносить точные удары по оккупантам

Российские захватчики все больше рассредоточивают свои полевые склады более мелкими партиями и стараются действовать скрытно.

ВСУ удается настолько точно уничтожать цели оккупантов в Украине благодаря серьезной разведке и высокоточным системам, что существенно влияет на оборонные возможности врага.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире телеканала "Freeдом".

Он привел примеры, как уничтожение целей российских войск влияет на их возможности обороняться.

"Им уже запретили ближе чем 100 километров от передовой производить большие разгрузки артиллерийских снарядов. Мы их заставили и они все больше рассредоточивают свои полевые склады более мелкими партиями, и стараются действовать скрыто. Тем не менее, это не всегда их спасает. Потому что за эти сутки, в частности на Лиманском направлении, было уничтожено два склада боеприпасов и один склад горюче-смазочных материалов", – рассказал Череватый.

Он также разъяснил причины таких успехов украинских Сил обороны.

"Достигается это благодаря серьезной разведке, в частности аэроразведке, определенным другим методам. Не обо всех методах мы можем говорить. Фактически это дает близкие к 100% гарантии, что поражается именно та цель. Затем у нас – серьезный, объективный контроль, разбор каждого удара", – сообщил представитель ВСУ.

Он добавил, что в точных ударах со стороны украинских войск по местам расположения и складам оккупантов большую роль играет высокоточное вооружение.

"У российской армии нет аналогов тех высокоточных систем, которые есть у нас. У них оно все с огромными разбросами, поэтому страдают люди. Они, возможно, только в начале войны могли ракетами типа "Искандер" что-то поразить более-менее точно. Сейчас это все очень приблизительно. И их главный метод – это старыми или советскими реактивными системами залпового огня массово ударить. Они бьют прямо по площадям. Или – зенитными ракетами типа С-300, в которых очень и очень небольшая точность", – описал ситуацию Череватый.

Напомним, в ночь напротив 1 января в оккупированной Макеевке был нанесен удар по 19-му училищу, где базировались российские оккупанты. В результате атаки враг мог потерять около 400 членов личного состава.

По мнению военного аналитика Алексея Гетьмана, местонахождение захватчиков нашла украинская аэроразведка. Кроме того, местность могла быть запеленгована и посредством радиоэлектронной борьбы.

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