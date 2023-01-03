У украинцев будет Интернет во время отключений света – Минцифры

Украинским провайдерам передали 172 аккумуляторных батареи SBL, которые будут питать Интернет-сети в течение 10-12 часов после отключений света.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

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"Минцифра совместно с eQualitie передали провайдерам 172 батареи SBL. Это поможет им питать интернет-сети, пока нет электричества, а людям — быть на связи с родными и знать последние новости. Батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины. Преимущественно Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской. Это регионы, которые испытывают наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания", — отметили в ведомстве.

Заметим, что после новогодних праздников в Украине возвращают графики отключений света, которые вводятся из-за ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре. Как сообщила энергетическая компания "Укрэнерго", с 14:00 начнут планово выключать свет, поскольку ожидают вечером постепенный рост потребления.

О развитии мобильной связи в случае новых блекаутов и интернет без света – Станислав Прибитько

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