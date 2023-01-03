Українці матимуть Інтернет під час відключень світла – Мінцифри

Українським провайдерам передали 172 акумуляторні батереї SBL, які будуть живити Інтернет-мережі протягом 10-12 годин після відключень світла.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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"Мінцифра спільно з eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL. Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям — бути на зв’язку з рідними та знати останні новини. Батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Переважно Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської. Це регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення", - зазначили у відомстві.

Зауважимо, після новорічних свят в Україні повертають графіки відключень світла, які запроваджуються через ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі. Як повідомила енергетична компанія "Укренерго" , від 14:00 почали планово вимикати світло, оскільки ввечері очікують поступове зростання споживання.

Про розвиток мобільного зв'язку у разі нових блекаутів та інтернет без світла – Станіслав Прибитько

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