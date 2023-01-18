Японія готує для України комплексний пакет допомоги

У Японії розуміють всю небезпеку у разі перемоги Росії у війні проти України

Японія готує комплексний план для підтримки України і представить його у "відповідний час".

Про це заявив координатор Білого дому в Індо-Тихоокеанському регіоні Курт Кемпбелл у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, повідомляє Japan Today.

"У прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди є план дій, і він уже активно займається проблемами України", - сказав він.

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Раніше Кішіда про важливість протистояти російській агресії в Україні, бо якщо Путін досягне успіху, такі події можуть відбутись в інших частинах світу, в том у числі і в Азії.

"Я повністю очікую, що у відповідний час Японія представить конкретний план щодо підтримки України різними способами. Вони беруть активну участь у багатьох дискусіях контактної групи про підтримку України і є ключовим її учасником", - сказав координатор Білого дому і додав, що Токіо активізувалось у питанні допомоги Україні у низці питань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада та Японія домовились сприяти співпраці країн G7 у сфері допомоги Україні у її протистоянні проти російських агресорів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі заявили, що про додаткову допомогу Україні може бути оголошено вже наприкінці цього тижня.

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