Допомога для України не припиниться доки буде війна – прем’єр Нідерландів

У цій війні на карту поставлена доля Заходу, тому допомога для України триватиме стільки, скільки буде потрібно

Країна Заходу будуть допомагати Україні до тих пір, поки не закінчиться російська агресія.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі та спікером Палати представників Кевіном Маккарті, повідомляє CNN.

"Я повинен сказати, що президент Байден дуже зосереджений на питанні допомоги Україні. Ми повністю погодилися, що ми можемо зупинитися лише тоді, коли війна припиниться і з успішним результатом для України. Отже, кінець має бути успішним для України, Росія програє, програє війну", - заявив Рютте.

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Також премʼєр Нідерландів заявив, що тільки сама Україна буде вирішувати, коли їй сідати за стіл переговорів з Росією.

"Єдиний, хто може це вирішити, — це Володимир Зеленський, який сидить у Києві, президент України. Це не можуть вирішувати за Україну Нідерланди, США чи будь-які інші країни", - сказав Рютте.

Він заявив, що США надають Україні дуже великий обʼєм допомоги і додав, що у цій війні на карту поставлена доля Заходу, тому Нідерланди зобов’язалися підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Якщо Путін виграє це, то це не зупиниться на Україні. Це триватиме, і тоді, зрештою, під загрозою опиниться колективна безпека всього Заходу", - сказав Рютте.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні одну батарею ПРО Patriot.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі заявили, що про додаткову допомогу Україні може бути оголошено вже наприкінці цього тижня.

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