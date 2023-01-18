Япония готовит для Украины комплексный пакет помощи

В Японии понимают всю опасность в случае победы России в войне против Украины

Япония готовит комплексный план для поддержки Украины и представит его в "подходящее время".

Об этом заявил координатор Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кэмпбелл в Центре стратегических и международных исследований, сообщает Japan Today.

"У премьер-министра Японии Фумио Кишиды есть план действий, и он уже активно занимается проблемами Украины", – сказал он.

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Ранее Кишида о важности противостоять российской агрессии в Украине, потому что если Путин добьется успеха, такие события могут произойти в других частях света, в том числе и в Азии.

"Я полностью ожидаю, что в соответствующее время Япония представит конкретный план по поддержке Украины разными способами. Они активно участвуют во многих дискуссиях контактной группы о поддержке Украины и являются ключевым ее участником", — сказал координатор Белого дома и добавил, что Токио активизировалось в вопросе помощи Украине в ряде вопросов.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада и Япония договорились содействовать сотрудничеству стран G7 в сфере помощи Украине в ее противостоянии против российских агрессоров.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме заявили, что о дополнительной помощи Украине может быть объявлено уже в конце этой недели.

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