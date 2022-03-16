Закон "Про мобілізацію": текст та пояснення простими словами

Що означає загальна мобілізація та кого будуть мобілізувати в першу чергу - читайте відповіді на основні запитання про Указ президента від 24 лютого 2022 року в матеріалі ТСН.ua.

24 лютого 2022 року після вторгнення Росії на територію України та початку повномасштабної війни президент Володимир Зеленський видав указ "Про загальну мобілізацію". Наразі в Україні проходить друга хвиля мобілізації 2022 року, коли до виконання бойових завдань призивають військовозобов'язаних громадян, які до 2014 року проходили строкову службу чи служили за контрактом.

За словами начальника Управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Романа Горбача вже майже 100% резервістів перебувають на місцях бойових дій, обороняючи свою країну.

Незважаючи на те, що в Україні ще з 24 лютого 2022 року введено воєнний стан і діє Указ "Про загальну мобілізацію", багато громадян все ще не може до кінця розібратися, що ж це означає, чи будуть всіх чоловіків залучати до бойових дій і чи повинні внутрішньо переміщені особи ставати на облік.

Що таке загальна мобілізація?

Що таке загальна мобілізація 2022 року, вік мобілізованих / УНІАН

Загальна мобілізація - оперативний механізм, завдяки якому лави Збройних Сил України поповнюються новими військовослужбовцями. Вона проводиться по всій території країни та стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.

Хто підлягає мобілізації? Всі громадяни України (переважно чоловічої статі), які можуть виконувати свій військовий обов'язок перед країною. Втім, це не означає, що призивати будуть всіх без виключення. В статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко прописані категорії громадян, хто не підлягає мобілізації. Серед них:

громадяни України, які були визнані медкомісією непридатними до військової служби за станом здоров'я (звільняються на 6 місяців, потім проходять знову медкомісію);

чоловіки і жінки, які були на період воєнних дій заброньовані за органами державної влади чи підприємствами, організаціями, установами;

чоловіки і жінки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей, або самостійно виховують дитину (дітей) до 18 років, або які утримують неповнолітню або повнолітню дитину з інвалідністю (в залежності від ступеня порушення);

піклувальники, усиновителі, опікуни, які виховують неповнолітніх дітей-сиріт;

ті, хто зайнятий постійним доглядом за особами, які його потребують (у разі, якщо немає інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд);

народні депутати;

працівники органів військового управління, підприємств, організацій, установ.

Згідно з Законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" загальна мобілізація проводиться протягом 90 діб після її оголошення в державі.

Загальна мобілізація в Україні 2022 року: вік громадян, яких призивають

Загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років. Але першочергово будуть призивати тих, в кого є досвід в військовій справі.

Як повідомляли в LegalHub.Online насамперед до армії будуть кликати чоловіків до 27 років. Чоловіки від 27 до 45 років потраплятимуть в штаб. А старше 45 років - працюватимуть з паперами і документами.

Варто зазначити: всі громадяни віком від 18 до 60 років зобов'язані з'явитися за викликом військового комісаріату та стати на військовий облік для визначення призначення у воєнний час. Проте призиватимуть не всіх, а необхідну кількість призовників визначає генеральний штаб ЗСУ.

Закон Верховної Ради "Про мобілізацію": все, що відомо про хвилі мобілізації 2022 року

3 березня 2022 року Закон Верховної Ради "Про мобілізацію" (на основі указу президента України Володимира Зеленського) був затверджений. Відтоді почалася перша хвиля мобілізації, під час якої призивалися резервісти. 15 березня 2022 року начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач на брифінгу повідомив, що будо ухвалено рішення про мобілізацію військовозобов'язаних громадян другої черги.

Загалом загальна мобілізація проходить в 4 етапи (хвилі):

Перша хвиля мобілізації - призивали оперативний резерв, тобто колишніх військовослужбовців віком до 40 років, які мали бойовий досвід та відслужили вармії чи за контрактом. Друга хвиля мобілізації (відбувається зараз) - військовослужбовці, які з 2014 року проходили термінову службу чи служили за контрактом. Третя хвиля мобілізації - військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу (і не призивалися під час попередніх двох хвиль). Четверта хвиля мобілізації - всі жителі країни, які не мають фізичних чи вікових обмежень (для комплектування військових формувань і ЗСУ).

Кого загальна мобілізація торкнеться в першу чергу та чи будуть всі відразу відправлені на передову?

Чи будуть відправлені мобілізовані відразу на передову? НІ / УНІАН

На брифінгу була озвучена відповідь на це запитання. Роман Горбач заявив, що "у першу чергу комплектування військових частин проходить за рахунок резервістів першої черги, а також резервістів, які уклали контракт про проходження військової служби у військовому резерві. Такі категорії громадян були направлені безпосередньо до військових частин і не потребували додаткової військової підготовки. Їх відразу можна було залучати до виконання завдань щодо оборони держави".

За словами Романа Горбача ті громадяни України, які не проходили військової служби, можуть бути мобілізованими до центрів ЗСУ для навчання.

Така підготовка в навчальних центрах проходитиме за скороченими термінами (7-20 діб в залежності від складності спеціальності). Також просять повідомляти, якщо вас без підготовки та навичок володіння зброєю направили на передову. Для цього були створені телефони гарячої лінії:

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Щоб ситуацію можна було якнайшвидше розв'язати, варто зазначити ПІБ та номер військової частини.

Чи будуть мобілізовані жінки?

Чи будуть мобілізовані жінки? / УНІАН

Жінок можуть призивати на військову службу у військові частини, якщо вони перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр "наразі такої необхідності немає, але в окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними для Збройних Сил України та інших складових сил оборони військовими спеціальностями".

Поки жодна жінка без згоди не була призвана на військову службу.

Чи повинні внутрішньо переміщені громадяни ставати на військовий облік?

Всі внутрішньо переміщені громадяни (особливо чоловіки), віком від 18 до 60 років, повинні стати на військовий облік. Зробити це потрібно за місцем фактичного перебування. Після цього вони можуть бути залучені до мобілізації та в подальшому направлені до навчальних центрів чи військових частин.

Строкова військова служба на період загальної мобілізації: чи буде вона?

За словами Романа Горбача строкова військова служба на період загальної мобілізації проводитися не буде!

В загальному проходження строкової служби на цей період нічим не відрізняється від мирного часу. Проте він зазначає, що військовослужбовці строкової служби, проходять військову службу в частинах забезпечення та тилових частинах.

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