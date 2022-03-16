Закон "О мобилизации": текст и объяснение простыми словами

Что значит общая мобилизация и кого будут мобилизовать в первую очередь – читайте ответы на основные вопросы об Указе президента от 24 февраля 2022 года в материале ТСН.ua.

24 февраля 2022 года после вторжения России на территорию Украины и начала полномасштабной войны президент Владимир Зеленский издал указ " Об всеобщей мобилизации ". Сейчас в Украине проходит вторая волна мобилизации 2022 года, когда к выполнению боевых задач призывают военнообязанных граждан, которые до 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту.

По словам начальника Управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковника Романа Горбача, уже почти 100% резервистов находятся на местах боевых действий, обороняя свою страну.

Несмотря на то, что в Украине еще с 24 февраля 2022 года введено военное положение и действует Указ "Об общей мобилизации", многие граждане все еще не могут до конца разобраться, что же это значит, будут ли всех мужчин привлекать к боевым действиям. должны внутри перемещенные лица становиться на учет.

Что такое всеобщая мобилизация?

Что такое общая мобилизация 2022 года, возраст мобилизованных / УНИАН

Общая мобилизация – оперативный механизм, благодаря которому ряды Вооруженных Сил Украины пополняются новыми военнослужащими. Она проводится по всей территории страны и касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны Украины, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

Кто подлежит мобилизации? Все граждане Украины (преимущественно мужского пола), которые могут исполнять свой воинский долг перед страной. Впрочем, это не значит, что призывать будут всех без исключения. В статье 23 Закона Украины " О мобилизационной подготовке и мобилизации " четко прописаны категории граждан, не подлежащих мобилизации. Среди них:

граждане Украины, которые были признаны медкомиссией непригодными к военной службе по состоянию здоровья (увольняются на 6 месяцев, затем снова проходят медкомиссию);

мужчины и женщины, которые были на период военных действий, забронированы за органами государственной власти или предприятиями, организациями, учреждениями;

мужчины и женщины, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей, или самостоятельно воспитывают ребенка (детей) до 18 лет, или удерживают несовершеннолетнего или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (в зависимости от степени нарушения);

попечители, усыновители, опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей-сирот;

те, кто занят постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются (в случае, если нет других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход);

народные депутаты;

работники органов военного управления, компаний, организаций, учреждений.

Согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", общая мобилизация проводится в течение 90 суток после ее объявления в государстве.

Общая мобилизация в Украине 2022 года: возраст призывающих граждан

Общей мобилизации подлежат военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет. Но в первую очередь будут призывать тех, у кого есть опыт в военном деле.

Как сообщали в LegalHub.OnlineВ первую очередь в армию будут звать мужчин до 27 лет. Мужчины от 27 до 45 лет будут попадать в штаб. А старше 45 лет – будут работать с бумагами и документами.

Все граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны явиться по вызову военного комиссариата и стать на военный учет для определения назначения в военное время. Однако будут призывать не всех, а необходимое количество призывников определяет генеральный штаб ВСУ.

Закон Верховной Рады "О мобилизации": все, что известно о волнах мобилизации 2022 года

3 марта 2022 Закон Верховной Рады "О мобилизации" (на основе указа президента Украины Владимира Зеленского) был утвержден. С этого момента началась первая волна мобилизации, во время которой призывались резервисты. 15 марта 2022 года начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач на брифинге сообщил, что было принято решение о мобилизации военнообязанных граждан второй очереди.

В общей сложности общая мобилизация проходит в 4 этапа (волны) :

Первая волна мобилизации — призывали оперативный резерв, то есть бывших военнослужащих в возрасте до 40 лет, у которых был боевой опыт и отслужили вармии или по контракту. Вторая волна мобилизации (происходит сейчас) – военнослужащие, которые с 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту. Третья волна мобилизации – военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса (и не призывавшиеся во время предыдущих двух волн). Четвертая волна мобилизации – все жители страны, не имеющие физических или возрастных ограничений (для комплектования военных формирований и ВСУ).

Кого общая мобилизация коснется в первую очередь и будут все сразу отправлены на передовую?

Будут ли отправлены мобилизованные сразу на передовую? НЕТ / УНИАН

На брифинге был озвучен ответ на этот вопрос. Роман Горбач заявил, что "в первую очередь комплектование воинских частей происходит за счет резервистов первой очереди, а также резервистов, заключивших контракт о прохождении военной службы в военном резерве. Такие категории граждан были направлены непосредственно в воинские части и не нуждались в дополнительной военной подготовке. Их сразу можно было привлекать к выполнению задач по обороне государства”.

По словам Романа Горбача, те граждане Украины, которые не проходили военной службы, могут быть мобилизованными в центры ВСУ для обучения.

Такая подготовка в учебных центрах будет проходить по сокращенным срокам (7-20 суток в зависимости от сложности специальности). Также просят сообщать, если вас без подготовки и навыков владения оружием направили на передовую. Для этого были созданы телефоны горячей линии :

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Чтобы ситуацию можно было быстрее разрешить, следует отметить ФИО и номер воинской части.

Будут ли мобилизованы женщины?

Будут ли мобилизованы женщины? / УНИАН

Женщины могут призывать на военную службу в воинские части, если они находятся на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр " пока такой необходимости нет, но в отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военными специальностями".

Пока ни одна женщина без согласия не была призвана на военную службу.

Должны ли внутренне перемещенные граждане становиться на военный учет?

Все внутренне перемещенные граждане (особенно мужчины) в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет. Сделать это нужно по месту фактического пребывания. После этого они могут быть вовлечены в мобилизацию и в дальнейшем направлены в учебные центры или воинские части.

Срочная военная служба на период всеобщей мобилизации: будет ли она?

По словам Романа Горбача , срочная военная служба на период общей мобилизации проводиться не будет !

В общем прохождении срочной службы на этот период ничем не отличается от мирного времени. Однако он отмечает, что военнослужащие срочной службы проходят военную службу в частях обеспечения и тыловых частях.

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