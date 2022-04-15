Зеленський відповів, скільки ще триватиме війна

Завершення бойових дій залежить від допомоги Україні від країн-партнерів.

Війна Росії проти України завершиться швидше, коли Київ отримає більш потужну підтримку від країн-партнерів, особливо йдеться про санкції та зброю.

Про це у вечірньому зверненні 15 квітня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Впевнений, ви періодично бачите у ЗМІ – в українських і західних – повідомлення, як довго може тривати ця війна. Одні говорять, що кілька тижнів. Інші – що кілька років. Хтось каже, що війна триватиме до кінця цього року. А хтось радить готуватися до постійної конфронтації з Росією, поки вона існуватиме. Звісно, я також чую різні прогнози. Маю набагато більше різної інформації, ніж публікують деякі ЗМІ, про наміри й можливості російської армії. Про потенціал російської економіки. Про емоційний стан суспільства в РФ. Все це треба враховувати, перш ніж говорити, скільки ще триватиме війна. А отже, треба враховувати ефективність інструментів впливу на Росію, які застосовує Україна та вся наша антивоєнна коаліція проти агресії Росії", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що "успіхи наших військових на полі бою справді вагомі. Історично значущі. Але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше".

Потрібно більше санкцій проти Росії, щоб ізолювати її від світу та завдати удару по економіці.

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"Санкції проти Росії дуже серйозні. Економічно болісні. Але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилася без засобів для існування. Просуваємо сильніші, більш руйнівні", - зазначив голова держави і додав, що "насправді саме на цих двох напрямках і визначається, скільки триватиме ця війна".

"Я завжди кажу всім нашим партнерам, з якими обговорюю це питання, що від обсягу підтримки для України безпосередньо залежить і настання миру. Залежить буквально те, скількох іще українців та українок встигнуть убити окупанти. Якщо хтось каже: рік чи роки, я відповідаю: у ваших силах зробити війну значно коротшою. Що більше й що швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, то сильнішими будуть наші позиції й скоріше буде мир. Що більше й що швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили, то скоріше буде мир. Що швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти Росії та повне блокування її банківського сектору – це обов'язкові кроки до миру, то скоріше закінчиться війна", - сказав президент.

Він наголосив, що "завдання номер один – прискорення миру".

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 51-го дня війни

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