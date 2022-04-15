Зеленский ответил, сколько еще будет продолжаться война

Завершение боевых действий зависит от помощи Украине от стран-партнеров.

Война России против Украины завершится быстрее, когда Киев получит более мощную поддержку от стран-партнеров, особенно речь идет о санкциях и оружии.

Об этом в вечернем обращении 15 апреля сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Уверен, вы периодически видите в СМИ – в украинских и западных – сообщения, как долго может длиться эта война. Одни говорят, что несколько недель. Другие – что несколько лет. Кто-то говорит, что война будет продолжаться до конца этого года. А кто-то советует готовиться к постоянной конфронтации с Россией, пока она будет. Конечно, я также слышу разные прогнозы. Имею гораздо больше разной информации, чем публикуют некоторые СМИ, о намерениях и возможностях российской армии. О потенциале российской экономики. Об эмоциональном состоянии общества в РФ. Это нужно учитывать, прежде чем говорить, сколько еще будет продолжаться война. А значит, нужно учитывать эффективность инструментов влияния на Россию, которые применяет Украина и вся наша антивоенная коалиция против агрессии России", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "успехи наших военных на поле боя действительно веские. Исторически значимые. Но еще недостаточны, чтобы очистить нашу землю от оккупантов. Будем бить их больше".

Нужно больше санкций против России, чтобы изолировать ее от мира и нанести удар по экономике.

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"Санкции против России очень серьезные. Экономически болезненные. Но еще недостаточны, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию. Продвигаем более сильные, более разрушительные", — отметил глава государства и добавил, что "на самом деле именно на этих двух направлениях и определяется, сколько продолжится эта война".

"Я всегда говорю всем нашим партнерам, с которыми обсуждаю этот вопрос, что от объема поддержки для Украины напрямую зависит и наступление мира. Зависит буквально то, сколько еще украинцев и украинок успеют убить оккупанты. Если кто-то говорит: год или годы, я отвечаю: в ваших силах сделать войну значительно короче, чем больше и чем быстрее мы получим все оружие, которое попросили, тем сильнее будут наши позиции и скорее будет мир, чем больше и чем быстрее мы получим запрошенную финансовую поддержку, тем скорее будет мир. Чем скорее, демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против России и полное блокирование ее банковского сектора – это обязательные шаги к миру, то скорее закончится война", — сказал президент.

Он подчеркнул, что "задача номер один – ускорение мира".

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 51 дня войны

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