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Зеленський відповів, як можна запобігти окупації Харкова

Зеленський відповів, як можна запобігти окупації Харкова

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Зеленський прокоментував оборону Харкова і назвав, як запобігти окупації міста.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту Харкова Україні потрібно лише дві системи Patriot.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам телеканалу ABC News під час свого візиту до Харкова.

"Все, що нам потрібно, — це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - сказав глава держави.

Зазначимо, що винним у російському наступі на Харківщині Зеленський назвав цілий світ, адже країни просто дали можливість Путіну влаштувати окупацію, затримуючи допомогу для ЗСУ.

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