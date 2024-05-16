Зеленський відповів, як можна запобігти окупації Харкова

Зеленський прокоментував оборону Харкова і назвав, як запобігти окупації міста.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту Харкова Україні потрібно лише дві системи Patriot.
Про це він сказав в інтерв’ю журналістам телеканалу ABC News під час свого візиту до Харкова.
"Все, що нам потрібно, — це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - сказав глава держави.
Зазначимо, що винним у російському наступі на Харківщині Зеленський назвав цілий світ, адже країни просто дали можливість Путіну влаштувати окупацію, затримуючи допомогу для ЗСУ.
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