Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты Харькова Украине нужно только две системы Patriot.

Об этом он сказал в интервью журналистам телеканала ABC News во время своего визита в Харьков.

"Все, что нам нужно, — это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут", — сказал глава государства.

Журналисты ABC News обратили внимание, что многие американцы озабочены тем, сколько денег тратится на Украину. И в этот избирательный год это будет вопрос, на который будут обращать внимание американские избиратели.

"Эти деньги не даются Украине. Эти деньги тратятся на американских заводах, создавая американские рабочие места... И мы не просто боремся за свою свободу. Если бы не Украина, это была бы другая страна", — сказал Зеленский.

Отметим, что виновным в российском наступлении в Харьковской области Зеленский назвал целый мир, ведь страны просто дали возможность Путину устроить оккупацию, задерживая помощь для ВСУ.

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